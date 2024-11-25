Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit Edildi

Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilmek istenen mandalina ve kuru incir sınır kapısından geri döndü. İki üründe güvenilir limitlerin üstünde Chlorpyrifos-methyl ve aflatoksin tespit edildi.

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Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit Edildi

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor.

ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLEN İKİ ÜRÜN SINIRDAN DÖNDÜ

Son olarak Türkiye’den Almanya’ya ihraç edilmek istenen mandalina ve kuru incirde iki ayrı madde çıktı.

Kuru incirlerde güvenli limitin 3,3 katı oranında aflatoksin tespit edilirken, mandalinalarda güvenli limitin 6 katı oranında Chlorpyrifos-methyl tespit edildi.

Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit Edildi - Resim : 1

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Almanya’ya ihraç edilmek istenen mandalina ve kuru incirin Bulgaristan sınırından geri gönderildiğini açıkladı.

Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit Edildi - Resim : 2

SLOVAKYA DA GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Son olarak 21 Ekim günü de Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Slovakya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi.

CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?

Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak kullanılıyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da halen yaygın olarak tercih edilmeye devam ediyor.

Bu maddenin sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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