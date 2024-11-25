Teknik Direktör Ersin Aka Cinayetinde Tetikçiler Bulgaristan'a Kaçamadan Yakalandı

46 yaşındaki Ersin Aka, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde, cuma günü Adnan Kahveci Caddesi’nde yürürken arkadan yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın tabancayla ateş ederek Aka’yı vurduğu ve ardından yaklaşık 200 metre ileride kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

Kanlar içinde yere yığılan Aka, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Aka, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

TİTİZ ÇALIŞMALAR SONUCU 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın Edirne’nin Uzunköprü ilçesi kırsalında terk edildiğini tespit etti. Edirne ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri’nin koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarla, aralarında tetikçi, azmettirici ve olay sırasında yardımcı olan kişilerin de bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, firari şüphelilerin bulunduğu adrese yapılan baskında olayda kullanıldığı değerlendirilen bir Glock marka tabanca ve şarjörüyle birlikte 10 mermi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Elde edilen bulgular doğrultusunda 13 şüpheli gözaltına alınmış, olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

KAÇIŞ PLANI SINIRDA ENGELLENDİ

Cinayeti gerçekleştiren I.T.I. (15) ve ona yardım eden iki kişinin, olaydan sonra Bulgaristan’a kaçmayı planladığı ortaya çıktı. Ancak polis, saldırganları ve onlara yardım eden kişileri sıkı takibe alarak sınır bölgesinde önlem aldı. Kaçış için kullanılan otomobil, Edirne kırsalında terk edilmiş şekilde bulundu.

Polis, şüphelilerin sınırdan kaçmasını engellemek için Edirne ve çevresinde geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Havsa ilçesinde düzenlenen baskınlarla saldırganların yanı sıra kaçış planını organize ettiği belirlenen diğer şüpheliler de yakalandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayın arkasındaki tüm detayların ortaya çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA