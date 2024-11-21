Mandalina Yemek de 'Zehir' Oldu! Yasaklanması Gündemdeydi... Slovakya Sınırdan Çevirdi, Türkiye'ye İade Etti
Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' tespit edildi. Slovakya, mandalinaları sınırdan geri çevirdi. 'Chlorpyrifos-methyl' adlı maddenin Türkiye'de yasaklanma aşamasında olduğu fakat halen kullanıldığı biliniyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye'deki gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Son skandalı Inside Eat Türkiye "Zehirli mandalina mevsimi" diyerek duyurdu.
Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinaların sınırdan geri çevrildiğini açıkladı.
RASFF'den yapılan açıklamada, ihraç edilmek istenen mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı Chlorpyrifos-methyl tespit edildiği belirtildi.
CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?
Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak biliniyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da halen yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.