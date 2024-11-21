Mandalina Yemek de 'Zehir' Oldu! Yasaklanması Gündemdeydi... Slovakya Sınırdan Çevirdi, Türkiye'ye İade Etti

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş, Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için gıda güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak amacıyla merkezi bir veri tabanı olarak hizmet veren izleme ve bildirim aracı olan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen mandalinaların sınırdan geri çevrildiğini açıkladı.