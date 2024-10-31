Vasat Gıda Politikalarının Hesabı Verilmeli

Yirmi iki yıl bitiyor. Açılımlar, kapanımlar, ihanetler, kandırılmalar, kumpaslar. AKP iktidarı bu yirmi iki yılda gıda alanı neredeyse yokmuş gibi davrandı. Planlı üretim çöpe atıldı, gıda denetim sistemi niteliğini yitirdi, gıda sistemi çöktü. Vasat gıda politikalarının hesabı artık yurttaşa verilmeli.

PLANLI TARIM VE GIDA ÜRETİMİ SIR OLDU

AKP iktidarının üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’yla ilgili dönem dönem çok ciddi eleştiriler oldu. Bu eleştiriler sürekli bakan değiştirilerek, reklam ajanslarına PR çalışması yaptırılarak bir şekilde giderildi. Son dönemde yaşadığımız iklim krizi, ekonomik buhran ve gıda güvensizliğiyle bu eleştiriler hiç olmadığı kadar arttı. Yurttaş beslenemez hale geldi.

Taklit-Tağşiş Listesi’ni anlık olarak yayınlayarak yurttaşa bir oyuncak verdi Tarım ve Orman Bakanlığı. Üzerindeki bütün eleştirileri bu liste üzerinde topladı, hepsini gıda sahtekarlarına yönlendirdi. Yıllardır yaşanan gıda zehirlenmeleri, iklim krizinin gıda alanında yarattığı tahribat, çöken gıda sistemi, sınırlardan dönen gıdalar ve daha nicesiyle ilgili hiçbir yaprak kımıldamadı, hiçbiri yokmuş gibi davranıldı.

En son ekonomik buhranın dayanılamaz hale gelmesi ve gıda fiyatlarının dünyadan çok ayrışmasıyla beraber tarım ve gıda üretiminde planlama yapacağını duyurmuştu Tarım ve Orman Bakanlığı. Eylül ayında kamuoyuna bütün detayları paylaşacaktı, çiftçiyi bilgilendirecekti. Tek bir liste yayınlayarak bunu da unutturdu.

İklim krizi 2025’te gıda alanını nasıl etkileyecek, hangi bölgelerde hangi tarım ürünleri ekilecek, devlet çiftçiye hangi güvenceleri sağlayacak? Hepsi sır oldu.

GIDA ALANINDA İLERLEME SAĞLANAMIYOR

Avrupa Birliği önümüzdeki aylarda Türkiye’nin 2024 yılına ait ilerleme raporunu yayınlayacak. İktidar yolundaki en büyük vaatlerinden biri Avrupa Birliği’ne üye olmaktı AKP’nin. Bugün geldiğimiz noktada AKP iktidarı Avrupa Birliği’nin gıda alanındaki uyum faaliyetlerini yıllardır ilerletmiyor.

Gıda işletmelerinde gıda güvenliği seviyesi yıllardır Avrupa Birliği standartlarına yükseltilmiyor. Ulusal Gıda Güvenliği Programı ve İzleme Planı hazırlanmıyor. Pestisit kalıntıları, zoonoz ve gıda kaynaklı hastalıklar Avrupa Birliği’nin azami limitlerinin altına indirilemiyor.

Gıda politikaları vasatlıktan kurtarılamıyor. Bir yığın sorun var gıda alanında. Hesabı verilmesi, gerçek nedeninin anlatılması gereken yığınla sorun. AKP’nin yarattığı gıda sistemi ve politikaları çöktü. Şimdi gıda alanında yirmi iki yılın hesabını kim verecek, bu hesabı kim soracak?