Teğmenlerin Kaderi 3 Hafta Sonra Belli Olacak

Mezuniyet töreninden sonra kılıç çekerek "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç istemiyle sevk edildikleri MSB Yüksek Disiplin Kurulu planlandığının aksine bugün toplanmayacak. Kurulun üç hafta içinde toplanması bekleniyor.

Teğmenlerin Kaderi 3 Hafta Sonra Belli Olacak

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç istemiyle sevk edildikleri MSB Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) 25 Kasım'da (bugün) toplanacağı açıklanmıştı.

Teğmenlerin dosyaları YDK'da ele alınacak ve kurul teğmenler için son kararı verecek. Ancak kurul bugün toplanmadı ve kısa süre içinde de toplanmayacak.

Teğmenlerin Kaderi 3 Hafta Sonra Belli Olacak - Resim : 1

ÇALIŞMA TAKVİMİ BELİRLENECEK

Beş teğmenin dosyalarının bugün görüşülmeyeceği, dosyaların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletilmesinden sonra YDK'nın önümüzdeki günlerde bir çalışma takvimi belirleyeceği öğrenildi. YDK’nın üç hafta içinde toplanması bekleniyor.

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Kaynak: ANKA

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