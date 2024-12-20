Kuru İncir Skandalı Bitmiyor, Bu Kez İspanya Sınırdan Çevirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki firma ve ürünlerini belirli aralıklarla ifşa etmeyi sürdürüyor. Bu ifşalarla çok sayıda firmanın, piyasaya sunduğu ürünlerde halk sağlığını tehdit eden ürünler kullandığı ürünler ortaya çıkmıştı.

Gıdada insan sağlığını tehdit eden gelişmelerin duyurulması ise sadece bakanlık tarafından açıklanan ifşa listeleriyle sınırlı kalmıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki sınır kontrollerinden çıkan zehirli madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde kendine en çok yer bulan ülke ise sıklıkla Türkiye oluyor.

KURU İNCİR SKANDALI BİTMİYOR

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen kuru incirlerde tehlike devam ediyor. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler bu kez de İspanya’daki sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan kuru incirlerde okratoksin adlı madde çıktı.

SINIRDAN İÇERİ SOKMADILAR

İspanya, ürünleri sınırdan çevirerek ülkeye sokmazken, ürünler Türkiye'ye geri gönderildi. RASFF ise kuru incirlerdeki tehlike seviyesini 'ciddi' olarak tanımladı.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A (OTA), böbrek fonksiyonlarına etki eden kronik bir nefrotoksin olarak tanımlanıyor. Gıdalarda OTA’nın yaygın olduğu bölgelerde, sağlıklı insanların kanında düzenli olarak bu toksinden bulunabilir. OTA'nın ayrıca kanserojen özelliklere taşıdığı da biliniyor.