Kuru İncir Skandalı Bitmiyor, Bu Kez İspanya Sınırdan Çevirdi

Türkiye'den ihraç edilen yiyeceklerden tehlikeli maddeler çıkmaya devam ediyor. Son olarak İspanya, Türkiye’den ithal ettiği kuru incirlerde okratoksin maddesi tespit edildi. Ürünler sınırdan geri çevrilirken, risk derecesi yüksek olarak tanımlandı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Kuru İncir Skandalı Bitmiyor, Bu Kez İspanya Sınırdan Çevirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki firma ve ürünlerini belirli aralıklarla ifşa etmeyi sürdürüyor. Bu ifşalarla çok sayıda firmanın, piyasaya sunduğu ürünlerde halk sağlığını tehdit eden ürünler kullandığı ürünler ortaya çıkmıştı.

Gıdada insan sağlığını tehdit eden gelişmelerin duyurulması ise sadece bakanlık tarafından açıklanan ifşa listeleriyle sınırlı kalmıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki sınır kontrollerinden çıkan zehirli madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde kendine en çok yer bulan ülke ise sıklıkla Türkiye oluyor.

Kuru İncir Skandalı Bitmiyor, Bu Kez İspanya Sınırdan Çevirdi - Resim : 1

KURU İNCİR SKANDALI BİTMİYOR

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen kuru incirlerde tehlike devam ediyor. Türkiye'den ihraç edilen kuru incirler bu kez de İspanya’daki sınır kontrollerine takıldı. Türkiye'den alınan kuru incirlerde okratoksin adlı madde çıktı.

SINIRDAN İÇERİ SOKMADILAR

İspanya, ürünleri sınırdan çevirerek ülkeye sokmazken, ürünler Türkiye'ye geri gönderildi. RASFF ise kuru incirlerdeki tehlike seviyesini 'ciddi' olarak tanımladı.

Kuru İncir Skandalı Bitmiyor, Bu Kez İspanya Sınırdan Çevirdi - Resim : 2

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A (OTA), böbrek fonksiyonlarına etki eden kronik bir nefrotoksin olarak tanımlanıyor. Gıdalarda OTA’nın yaygın olduğu bölgelerde, sağlıklı insanların kanında düzenli olarak bu toksinden bulunabilir. OTA'nın ayrıca kanserojen özelliklere taşıdığı da biliniyor.

Kuru İncirlerde 'Kanser' Skandalı... Tehlike Yayılıyor! Almanya, İtalya, Fransa'dan Sonra O Ülke de Sınırdan Geri ÇevirdiKuru İncirlerde 'Kanser' Skandalı... Tehlike Yayılıyor! Almanya, İtalya, Fransa'dan Sonra O Ülke de Sınırdan Geri ÇevirdiGüncel
Almanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit EdildiAlmanya Sınırdan Çevirdi: Türkiye'den İhraç Edilen Mandalina ve Kuru İncirde Zehir Tespit EdildiGüncel

Milyonlarca Liralık Sağlıksız Ürün Ele Geçirildi, Herkesin Mutfağında Var: Vatandaşa Zehir Yedireceklerdi Milyonlarca Liralık Sağlıksız Ürün Ele Geçirildi, Herkesin Mutfağında Var
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor Kızıl Goncalar’dan Flaş Transfer! Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Geliyor
Ege ve Akdeniz'in En Büyük Tabak Batığı Ayvalık'ta Bulundu: 1500 Yıllık Ege ve Akdeniz'in En Büyük Tabak Batığı Bulundu