Patlama Bölgesinde Bir Garip Açıklama: 'Can Kaybını 12 Olarak Söylemek Zorunda Kaldık'

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, patlamanın meydana geldiği Balıkesir'de açıklamalarda bulundu.

ÖLÜ SAYISI 11 OLARAK GÜNCELLENDİ

"Önce 12 olan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz" diyen Yerlikaya, vefat sayısının başlangıçta 12 olarak açıklanmasının gerekçesini 'vücut bütünlüğünün bozulmasıyla' açıkladı.

Hayatını kaybeden vatandaşların 8'inin kadın, 3'ünün ise erkek olduğu açıklandı. Yaralı sayısı ise 7 duyuruldu.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üretim bandında olan 11 kardeşimiz maalesef hayatlarını kaybetti. 8'i kadın 3'ü erkek olmak üzere 11 kişi maalesef vefat etti. Bütün süreçle ilgili bilgi arz ediyoruz. Önce 12 olarak açıklanan vefat sayısının şimdi 11 olduğunu sizlerle paylaşıyoruz. Takdir ederseniz ki patlamanın tesiriyle vücut bütünlüğüyle ilgili gelinen nokta, arkadaşlarımız 12 olarak söylemek durumunda kaldılar.

Valimiz, buradaki güvenlik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız yapmış oldukları ilk tespitte bunu kamuoyuyla paylaştılar. Sabotaj ihtimali yok, böyle bir değerlendirme tespit edilmedi. Yangının sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcımızla beraberiz. Başsavcıvekili ve 4 savcı beraber gerçekten titiz bir çalışma yapıyor. Konusunda uzman, dalında uzman ve burada olması gereken kaç uzman gerekiyorsa onlardan bir bilirkişi heyeti oluşturmuş. 7 arkadaştan oluşuyor bu bilirkişi heyeti ve her biri fabrikada çalışıyorlar. Bu tespitlerini ön rapor haline getirdikleri zaman Başsavcılığa bunu arz edecekler. Başsavcılık, patlama sebebiyle bilirkişinin kendisine vermiş olduğu o ön rapordan sonra kamuoyuyla sebebin ne olduğunu öğreneceğiz."

'FABRİKA SÜREKLİ DENETLENDİ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Bakanlık olarak olaya hemen müdahale ettik ve teftiş başlattık. 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı bir fabrika burası. Fabrika İş sağlığı ve güvenliği açısından sürekli denetlendi. Son denetleme Ağustos ayında yapıldı.

Bu türlü fabrikalarda iş sağlığı güvenliği hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu. Burada aynı zamanda görev yapan iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimlerimiz söz konusu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN DİREKTİFLERİYLE HEMEN BALIKESİR'E GELDİK'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şunları kaydetti:

11 değerli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. 7 yaralı kardeşimize şifa diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktiflerle hemen Balıkesir’e hareket ettik. En ciddi şekilde olayın incelenmesiyle ilgili bütün faaliyetlerin yapıldığını sayın Bakanımız detaylarıyla açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi