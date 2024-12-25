İki İlçe Arası 55 Dakikadan 25 Dakikaya Düşecek! Resmi Açılış 28 Aralık'ta

Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda devam eden çalışmalara ilişkin son bilgilendirme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan geldi.

RESMİ AÇILIŞ 28 ARALIK'TA

Yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu resmi açılışın 28 Aralık'ta olacağını belirterek şu bilgileri paylaştı: Güzergahtaki Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayıp trafiğe açmıştık. 28 Aralık'ta da Kahta-Eceler mevkisindeki 27 kilometrelik kesimin resmi açılışını gerçekleştireceğiz.

“60 METRELİK İKİ ÜSTGEÇİT KÖPRÜSÜNÜ DE TAMAMLADIK”

Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nda yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri paylaştı: 38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmesi daha önce tamamlanan 2,6 kilometrelik kesimin aşınma seviyesinde bitirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki iki çift köprü ve 60 metrelik iki üstgeçit köprüsünü de tamamladık.

“55 DAKİKADAN 25 DAKİKAYA DÜŞECEK”

“Projenin tamamlanmasıyla Kahta-Siverek arası 11,2 kilometre kısalacak” diye belirten Bakan Uraloğlu “Seyahat süresi ise 55 dakikadan 25 dakikaya düşecek. Zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz, karbon emisyonunu 18 bin ton azaltacağız” dedi.

Kaynak: AA