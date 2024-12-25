Geciken Öğretmen Ücretleri Ne Zaman Yatacak? Bakan Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, usta öğretici ve ücretli öğretmenlerin geciken ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ödemelerle ilgili problemlerin çözüldüğünü söyleyen Tekin, tarih verdi.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

"Usta öğretici ve ücretli öğretmenlerle ilgili prosedürümüz şöyle işler; biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı, ders saati üzerinden bazen bizim için tanımlanan limitin üzerine çıktığımız olur. Yani yıl içerisinde yaklaşık diyelim ki biz 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı, bütçede bize tanımlanan sınırın üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı bizim taleplerimizi karşılar. Şu anda da bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüştür. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini alacak."

Kaynak: DHA