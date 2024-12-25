CHP'den Peş Peşe 'Asgari Ücret' Tepkisi: Bu Kez De TBMM Genel Kurulu'na Katılmadılar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelen ilk tepki işçilere grev çağrısı oldu. Asgari ücret açıklanmadan önce sık sık "30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel, "İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" dedi.

Asgari ücret sonrası harekete geçen CHP bugün olağanüstü olarak toplandı. Toplantı sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer açıklama yaparak, "27 Aralık Cuma günü MYK'miz ve Parti Meclisimiz tekrar toplanacak ve erken seçim çağrımızı derhal seçim diyerek yükselteceğiz ve yol haritamızı ortaya koyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugünkü grup toplantısında "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" diyerek, refah payına kapıları kapattı.

CHP GENEL KURULA KATILMADI

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP, açıklanan asgari ücrete tepki olarak bugünkü TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadı. Genel Kurul açılışında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Günlerdir beklenen, haftalardır tartışılan; yoksulluktan dolayı, açlıktan dolayı, aylardır beklentisi oluşturulan asgari ücret uzunca bit tiyatrodan sonra nihayet açıklandı ve açıklanan rakam tam bir sefalet ücreti. İlk verilen 17 bin 2 lira, ilk 9 aya geldiğimizde 5 bin lirasını zaten kaybetmişti. Sadece TÜİK rakamlarına göre bile enflasyonumuz yüzde 47 iken asgari ücretin enflasyonu yüzde 80’lerde. Asgari ücretli ne alıyor? Süt alıyor, yumurta alıyor, kira ödüyor, alabilirse bir kilo kıyma alıyor. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80’leri geçmiş durumda. Bu hepimizin bildiği bir gerçeklik. Bütün bunlara rağmen asgari ücrete sadece yüzde 30’luk bir zam yapıldı ve bu sefalet ücreti diyebileceğimiz bir rakam.

'GÜNDEM YAKIYOR, MECLİS KONUŞMUYOR'

İşveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakamın bu olduğunu biliyoruz. Onca tiyatroya rağmen işverenlerin layık gördüğü rakama saray iktidarı boyun eğmiştir. Saray iktidarı ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan işçilerimize bu rakamı reva görmüştür. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bu yoksulluk rakamıdır, açlık rakamıdır, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz. Bugün genel kurulda böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü meclisteyken, “acaba benim bu açlığıma yoksulluğuma emeğimin sömürülmesine meclis ne yapıyor” diye bakıyorken, başka bir kanunun başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz. Herkesin gözü bizim üzerimizdeyken, mutfaklar yanıyorken, insanlar açken, yoksulluğa mahkum edilmişken, son derece cüzi ve asla yaraya merhem olmayacak asgari ücretle vatandaşların karşısına çıkıyorsunuz.

'MİLYONLARIN ÇIĞLIĞI SİZİ BOĞACAK'

Meclis bunu konuşmayacaksa biz burada yokuz. Gerçek enflasyon yüzde 80. Olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. Asgari ücret 30, altında biz yokuz demiştik. Bugün milletvekili grubumuzu genel merkezimizde topluyoruz. Önümüzdeki yol haritasını konuşacağız. Halkımızın gündeminde olmayan ve burada konuşulan gündemi kabul etmiyoruz. Bu iktidarı da, bu yönetim anlayışını da size dar edeceğiz. Halkımızla bize destek verenlerle, vermeyip asgari ücretten canı yananlarla mücadeleyi büyüteceğiz, ortaklaştıracağız ve hep birlikte yükselteceğiz. Asgari ücretlilerin işçilerin taleplerine böylesine kulaklarınızı tıkamayı, iktidarınızı kaybederek ödeyeceksiniz. Milyonların çığlığı boğacak. Milyonların açlığının sesi sizi boğacak. Size bu dünyayı da bu gökyüzünü de bu gökkubbeyi de size dar edecek."

Kaynak: Haber Merkezi