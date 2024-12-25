Balıkesir'deki Patlamada Ölen İşçiler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor: Gözyaşları Sel Oldu

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, dün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı.

Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

10 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Otopsi işlemleri tamamlanan, Tuğba Demir, Çetin Karamüftüoğlu, Muhammet Ergin, Özlem Özçakır, Tuba Sert, Enes Kırmızı, Seda Akın, Seçil Çapa, Müberra Sönmez, Selin Karanlıkoğlu ve Elif Özgür’ün cenazeleri ailelerine teslim edildi.

Yaşamını yitirenler için düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşları sel olurken sevenleri güçlükle ayakta durabildi.

ELİF ÖZGÜR

Mühimmat fabrikasında 6 ay önce işe başlayan Elif Özgür'ün (19), cenazesi memleketi Osmaniye köyüne getirildi. Özgür'ün yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın küçük kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşı dökerken acılı anne, “Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı” dedi.

Acılı aileyi sevenleri ve cenazeye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı teselli etti. Genç kızın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köy Mezarlığına defnedildi.

TUĞBA DEMİR

Hayatını kaybeden 11 çalışandan biri olan 21 yaşındaki Tuğba Demir de Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gaziosmanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı.

Bakan Tunç, Tuğba Demir'in gözü yaşlı annesi Sultan, babası Mithat ve kız kardeşi Tuğçe Demir'e başsağlığı dileklerinde bulundu. Cenaze namazının ardından genç kızın tabutu tekbirler eşliğinde uğurlandı. Tuğba Demir'in hayatını kaybettiği fabrikada 3 yıl önce işe başladığı öğrenildi.

MUHAMMET ERGİN

Muhammet Ergin için Kamçıllı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Ergin'in cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Ergin'in 2018 yılında elektrik bölümünde fabrikada işe girdiği, 1 sene önce ise bölümünde mutsuz olduğu gerekçesiyle kapsül bölümüne geçip burada gösterdiği performansıyla kısa sürede üretim sorumlusu olduğu öğrenildi.

Cenazede Ergin'in ağabeyleri Sercan ve Serdar Ergin ile babası Metin Ergin gözyaşı döktü. Ergin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Kamçıllı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ENES KIRMIZI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Enes Kırmızı için de Altay Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da katıldı. Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı, eşinin tabutu başında bekledi.

'4 HAFTADIR MAKİNE BOZUKTU'

2,5 yaşında oğlu olan Enes Kırmızı'nın eşi Feyza Kırmızı'nın, cenaze namazı öncesi eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı. Feyza Kırmızı, "Her şey senin istediğin gibi olacak. Çocuğumuz seni çok iyi tanıyacak, çok sevecek. Sana bunu yaşatanlar hesabını verecek. 4 haftadır makinenin bozuk olduğunu söylüyordun. Tamir edip edip çalıştırdılar. Ben senin ruhunu sevdim, ruhun hep benimle olacak" dedi.

Kırmızı’nın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA