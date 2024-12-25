Balıkesir'deki Patlamada Ölen İşçilerin Kahreden Ortak Noktası

Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, dün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı. Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

7 İŞÇİ YARALI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

İLK DEĞİLMİŞ!

Öte yandan, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

OTOPSİ TAMAMLANDI

Kimlik tespiti için DNA örneği veren aileler gece boyunca Bursa Adli Tıp Kurumu’nun bahçesinde beklerken, cenazelerin kimlik tespitleri ve otopsi işlemleri tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı da ailelerle görüşmek ve otopsi işlemlerini takip etmek üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi. Sabah erken saatte cenaze nakil araçları da Adli Tıp'a getirilirken, 11 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

HAVADAN GÖRÜTÜLENDİ

Ölen işçilerin cenazeleri bugün Balıkesir'de toprağa verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bölgeye gelerek, cenaze namazlarına katılacağı belirtildi. Ayrıca patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar, havadan görüntülendi.

ELLERİ KÜÇÜK DİYE...

Kapsül üretiminde çalışan kadınların, parmaklarının küçük olması dolayısıyla bu bölümde çalıştıkları ortaya çıktı.

Parmakları küçük olanların, kapsüllerin içine yerleştirilen macunu daha rahat yerleştirdikleri için fabrikanın bu alanında tercih edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA-NTV