Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asgari Ücret Sorusuna Cevap Vermedi

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamada refah payına kapıyı kapatırken toplantı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ek zam sorularını da yanıtsız bıraktı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Bunun üzerine gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısına çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ek zam yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. AKP grup toplantısından beklenen çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik" diyerek, refah payına kapıları kapattı. Gazeteciler ise grup toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Asgari ücrette emekçiler sizden bir müjde bekledi" sözlerini cevapsız bıraktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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