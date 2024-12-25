Asgari Ücret Üzerinde Maaş Alanın Zammı Ne Olacak? İnsan Kaynaklarının Planı Ortaya Çıktı: Sözleşmelerinizi Kontrol Edin, Bu Detay Çalışanı Üzebilir

2025 yılı için asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış ile en düşük maaş net 22.104 TL’ye yükselirken gözler şimdi de özel sektör çalışanlarının aylıklarına çevrildi. Asgari ücret üzerinde aylık alanlar kendi maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Zam kriterleri ve ortalama artış miktarı konusunda belirsizlikler devam ederken, özel sektör maaşları da erimeye devam ediyor. Her bir işletme kendi durumuna göre bir ücret skalası belirleyecek. Peki asgari ücret üzerinde maaş alanları zammı ne olacak?

ÇALIŞANLARIN ZAM BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Yenibiriş’in düzenlediği ‘Asgari Ücret Zammı Beklenti Anketi’ özel sektör çalışanlarının maaşlarına ilişkin beklentiyi gözler önüne serdi. Çalışanların birçoğunun maaş zammı beklentilerinin büyük ölçüde enflasyon oranı ile paralel olacağı belirtildi.

İNSAN KAYNAKLARININ KAFASINDAKİ ZAM ORANI

İnsan kaynaklarının belirlediği zam oranları da büyük ölçüde netleşirken bu yıl maaş artışları konusunda daha temkinli bir yaklaşımda bulundukları ifade edildi. Raporda ayrıca geçtiğimiz yıl şirketler arasında daha ortak bir görüş hakimken bu yıl maaş zamları konusunda her şirketin farklı bir yaklaşım sergileyebileceği dile getirildi.

İnsan kaynaklarının yüzde 27,5’inin çalışanlarına yüzde 25 oranında zam yapmayı planladığı rapora yansıdı. Yüzde 21,5’i yüzde 30, yüzde 18’i yüzde 35, yüzde16’sı yüzde 40, yüzde 17’si ise yüzde 45 ve üzeri zam oranını gündemine almış durumda.

22.104 TL ÜZERİNDE MAAŞ ALANIN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de asgari ücretle çakışanlar için yasal bir düzenleme bulunurken, bu rakamın üzerinde maaş alanlar için böyle bir yasa bulunmuyor. Asgari ücret, tespit komisyonunun belirlediği oranda artarken, üzerinde aylık alanlar için zam oranı işveren inisiyatifine bırakılmış durumda. Ancak bazı çalışanların sözleşmelerinde ‘çalışanın maaşı asgari ücret artış oranından düşük olamaz’ gibi bir hüküm yer alıyorsa, bu durumda İş Kanunu’nun 22. Maddesi devreye girerek belirlenen prosedürlerin uygulanması zorunlu oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi