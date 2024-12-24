ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU! Son Dakika Açıklaması Bakan Işıkhan’dan Geldi: İşte Net-Brüt Asgari Ücret Zammı

Son dakika haberi… Asgari ücrete zamda nihai sona gelindi. 7 milyon çalışanı doğrudan 86 milyonun gelirini dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret zammı için açıklama geldi. 2024 asgari ücreti net 17.002 TL olarak uygulanıyordu. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu? İşte milyonların Ocak 2025 zamlı maaşı!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 4. TOPLANTISI BİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrasında Tespit Komisyonu’nun Perşembe ya da Cuma günü yeniden bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak o toplantı sürpriz bir şekilde bu akşama alındı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Işıkhan brüt asgari ücret miktarını ise 26.002 olarak bildirdi. İşveren desteği ise 700 liradan bin liraya çıktı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklanmasının ardından "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi