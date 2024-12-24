SON DAKİKA: Doğum ve Askerlik Borçlanmasına Asgari Ücret Zammı! 1 Ocak’ta Büyük Zam Kesinleşti

Son dakika: Yeni asgari ücret net 22.104 TL olarak yüzde 30'luk artış ile netleşti.Asgari ücret zammı, yalnızca çalışanlara ödenen maaşlarla sınırlı kalmayıp birçok farklı hesaplamada temel rol oynuyor. Doğum ve askerlik borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katkı payları, Genel Sağlık Sigortası primleri, SSK ve Bağ-Kur primleri gibi çeşitli ödemeler bu rakam göre belirleniyor. Tüm bunların yanında işsizlik maaşı hesaplamalarında da asgari ücret esas alınıyor.

Bu kapsamda en çok merak edilen konulardan olan doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmalarında ücretler 1 Ocak itibarıyla artacak. Askerlik ve doğum borçlanmasında bir günlük en düşük prim tutarı günlük asgari ücretin yüzde 32’si, yurt dışı borçlanmasında ise yüzde 45’i oranında bulunuyor. Tavan prim tutarı ise asgari ücretin 7,5 katı üzerinden hesaplanıyor.

İŞTE 2025 DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Bir günlük askerlik ve doğum borçlanması için 2024 yılında 213,36 TL, bir günlük yurt dışı borçlanması için de 300,4 TL prim ödeniyor. Asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam sonrası bir günlük askerlik ve doğum borçlanması primi 277,36 TL’ye, bir günlük yurt dışı borçlanması primi de 390,5 TL’ye yükselecek.

18 ay (540 gün) askerlik borçlanması 115.214 TL’den 149.778 TL’ye yükselecek. Kadınlar her bir çocukta 2 yıla kadar olmak üzere 3 çocuk için 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyorlar. Bu kapsamda 1 çocuk için 153.619 TL’den 199.704 TL’ye çıkacak rakam, 3 çocuk içinse 460.857 TL’den 599.114 TL’ye çıkacak.

YURT DIŞI BORÇLANMALARINDA DEV ARTIŞ

Yurt dışı borçlanmasının toplam maliyeti 1 milyon 497.798 TL’den 1.947.137 TL’ye yükselerek 449.339 TL’lik bir artış yaşanacak.

31 ARALIK SON GÜN

Ancak 31 Aralık tarihine kadar borçlanma başvurusu yapılması durumunda ödemeler eski rakam üzerinden hesaplanacak. Yeni zamlı rakamlar 1 Ocak 2025’ten itibaren uygulanacak.

BORÇLANMA BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden de başvuru yapmak mümkün.

GEREKSİZ BORÇLANMADAN KAÇININ

Borçlanma yaparken dikkatli olmak ve gerçekten ihtiyaç duyulmadıkça bu yöntemi seçmemelisiniz. Eğer prim gününüz yeterliyle borçlanma yapmanın bir gereği yoktur. Emekli maaşını artırma amacıyla yapılan borçlanmalar çoğunlukla beklenen faydayı sağlamaz. Ancak prim gününüz tam olsa bile borçlanma yaparak sigorta başlangıcınızı öne çekebiliyorsanız borçlanma ile erken emeklilik hamlenizi yapabilirsiniz. Ayrıca borçlanmayı aktif çalışma hayatınızda yaparsanız vergi indirimi gibi ek avantaj da elde edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi