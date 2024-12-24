ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ | 2025 İçin Brüt-Net Asgari Ücreti Belli Oldu: İşçisi, İşvereni Dikkat!

Son dakika haberi…. Asgari ücrete Ocak zammı belli oldu. Aralık ayı boyunca devam eden çalışmalar bugün nihayete erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sürpriz bir kararla toplanan asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından 2025 net asgari ücret rakamını açıkladı. Böylece brüt asgari ücret 2025 için yüzde 30 artış ile 26.002 TL oldu. Net asgari ücret ise 22.104 TL oldu.

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 asgari ücret rakamı bir işçi için aylık brüt 20.002,50 TL, kesintiler düştüğünde net 17.002,12 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23.502,94 lira. Bunun 20.002,50 TL’sini kuruşunu brüt asgari ücret, 3.100,39 TL’sini sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yeni zam sonrası 2025 yılında asgari ücretin işverene maliyeti 7.049 lira artarak 30.552 liraya yükselecek.

İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRET HESABI

2025 Brüt Asgari Ücret: 26.002 TL

SGK Primi %14: 3.640 TL

İşsizlik Sigortası Primi %1: 260 TL

Kesintiler Toplamı: 3.900 TL

2025 Net Asgari Ücret: 22.104 TL

İŞVEREN İÇİN 2025 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

SGK Primi %15,5 (İşveren Payı): 4.030 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 520 TL

İşverene Toplam Maliyet: 30.552 TL

Kaynak: Haber Merkezi