SON DAKİKA: Asgari Ücretlinin Kıdem Tazminatı Tabanı Değişti! Tavan İçin Sıra Memur Zammında

Kıdem tazminatı tabanı 2025 son dakika haberi… 2025 brüt asgari ücret rakamını netleşti. Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası kıdem tazminatı tabanı 2025 için değişti. Kıdem tazminatı tavan ücreti ise 3 Ocak’ta netleşecek memur zammı ile netleşecek.

İŞTE ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Şu an 20.002 TL olan kıdem tabanı asgari ücret brüt rakamı kadar arttı. Böylece 2025’te işten ayrılacaklara, emekli olacaklara en az verilecek tazminat brüt olarak 26.002 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI İÇİN MEMUR ZAMMI BEKLENİYOR

41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı 3 Ocak’ta 6 aylık memur enflasyon farkının belli olması ile netleşecek. Zam oranının açıklanması sonucu en net rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın genelgesi ile belli olacak.

KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI

Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:

• Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler

• Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden kadın bireyler

• İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen kişiler

• İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği saptanan bireyler

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMASI

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Çalışılan yıl ile son giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.

Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memurunun 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Kıdem tazminatı tavanı Ocak ve Temmuz ayında yükselir.

Kaynak: Haber Merkezi