MEMUR ZAMMI Meslek Meslek 2025 MAAŞ TABLOLARI! Öğretmen, Polis, Doktor, Hemşire… 6 Aylık Enflasyon Farkı Büyük Oranda Netleşti
Son Dakika: Yeni yılın ilk gündem maddesi memur maaş zammı ve emekli zammı olacak! 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile öğretmen, polis, hemşire, mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşları artacak. Memur zammı 3 Ocak’ta netleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın son verisi memur ve emeklisi için son ipucunu verdi. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte 4C Emekli Sandığı için tablo tablo yeni hesaplar…
Son dakika haberleri... Memur ve memur emekli zammı için son 1 veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Temmuz döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak uygulanırken bu rakam Ocak döneminde yüzde 6 olarak hesaplanacak. Böylece yeni memur maaşları yeniden hesaplanacak.
MEMUR ZAMMINDA SON VERİ
Memur zammının kesinleşmesine son 1 veri kaldı. 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da Aralık ayı enflasyonunu duyuracak. Böylece 6 aylık fark netleşecek. Bu rakamla milyonlarca kişinin maaşı kesinlik kazanacak.
5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI
- 5 aylık enflasyon: %14,57
- SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %14,57
- Memur enflasyon farkı: %4,15
- Memur toplu sözleşme zammı: %6
- Memur zammı: %10,40
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,31
Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyonun cari ayda yüzde 1,72 olarak açıklanması bekleniyor. Bu tahmin ile emekli zammı ve memur maaşları tablosu aşağıdaki gibi olacak:
- 6 aylık enflasyon: %16,54
- SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %16,54
- Memur enflasyon farkı: %5,95
- Memur toplu sözleşme zammı: %6
- Memur zammı: %12,31
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI (MEVCUT – 5 AYLIK KESİNLEŞEN – 6 AYLIK TAHMİNİ)
6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda en düşük memur maaşı 34 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 20 bin TL’ye yaklaşacak.
- En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.837 TL - 19.926 TL
- En düşük memur maaşı - 39.205 TL – 43.283 TL - 44.031 TL
- Bekar memur maaş - 36.236 – 40.004 TL - 40.696 TL
MEMUR EMEKLİSİNE EŞİTLEME FORMÜLÜ
Toplu sözleşme zammı nedeniyle memur emeklisi Ocak 2025 zam döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 4-5 puan daha az zam alacak. Ancak burada diğer emeklilerin zam oranı ile bir eşitlenme yapılması ihtimali de gündemde. Eğer diğer emekliler ile aynı oranda bir artış olursa en düşük memur emekli maaşı 20.494 TL’ye yükselecek.
İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL
- Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL
- Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL
- Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL
- Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL
- Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL
- Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL
- Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL
- Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL
- Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL
- Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL
- Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL
- Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL
- Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)
- Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.817 TL
- Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.565 TL
- Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.944 TL
- Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.528 TL
- Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
- Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.879 TL
- Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
- Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL
- Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.580 TL
- Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.618 TL
- Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.264 TL
- Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.717 TL
- Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.799 TL
- İmam Hatip: 26.568 TL - 29.838 TL
- Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.838 TL
SOYAL YARDIM ÖDEMELERİNE MEMUR ZAMMI AYARI
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak. Bu kapsamda yüzde 12,31’lik zam ile yeni tablo şöyle oluşacak:
- 65 Yaş Aylığı: 4.181 TL - 4.695 TL
- Evde Bakım Desteği: 9.077 TL - 10.194 TL
- Engelli Aylığı (%40-69): 3.338 TL - 3.749
- Engelli Aylığı (%70 ve Üstü): 5.007 TL - 5.623 TL
SED ÖDEMELERİ
- Çocuk (Okul Öncesi): 4.312 TL - 4.842 TL
- Çocuk (İlköğretim): 6.468 TL - 7.264 TL
- Çocuk (Ortaöğretim): 6.899 TL - 7.748 TL
- Çocuk (Yükseköğretim): 7.761 TL - 8.716 TL
Kaynak: Haber Merkezi