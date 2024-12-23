MEMUR ZAMMI Meslek Meslek 2025 MAAŞ TABLOLARI! Öğretmen, Polis, Doktor, Hemşire… 6 Aylık Enflasyon Farkı Büyük Oranda Netleşti

Son dakika haberleri... Memur ve memur emekli zammı için son 1 veri kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması ile 6 aylık memur enflasyon farkı kesinleşecek. Temmuz döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak uygulanırken bu rakam Ocak döneminde yüzde 6 olarak hesaplanacak. Böylece yeni memur maaşları yeniden hesaplanacak.

MEMUR ZAMMINDA SON VERİ

Memur zammının kesinleşmesine son 1 veri kaldı. 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat 10.00’da Aralık ayı enflasyonunu duyuracak. Böylece 6 aylık fark netleşecek. Bu rakamla milyonlarca kişinin maaşı kesinlik kazanacak.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

5 aylık enflasyon: %14,57

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %14,57

Memur enflasyon farkı: %4,15

Memur toplu sözleşme zammı: %6

Memur zammı: %10,40

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,31

Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyonun cari ayda yüzde 1,72 olarak açıklanması bekleniyor. Bu tahmin ile emekli zammı ve memur maaşları tablosu aşağıdaki gibi olacak:

6 aylık enflasyon: %16,54

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: %16,54

Memur enflasyon farkı: %5,95

Memur toplu sözleşme zammı: %6

Memur zammı: %12,31

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI (MEVCUT – 5 AYLIK KESİNLEŞEN – 6 AYLIK TAHMİNİ)

6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda en düşük memur maaşı 34 bin TL'yi aşacak. Memur emeklisinde taban aylık ise 20 bin TL’ye yaklaşacak.

En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.837 TL - 19.926 TL

En düşük memur maaşı - 39.205 TL – 43.283 TL - 44.031 TL

Bekar memur maaş - 36.236 – 40.004 TL - 40.696 TL

MEMUR EMEKLİSİNE EŞİTLEME FORMÜLÜ

Toplu sözleşme zammı nedeniyle memur emeklisi Ocak 2025 zam döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 4-5 puan daha az zam alacak. Ancak burada diğer emeklilerin zam oranı ile bir eşitlenme yapılması ihtimali de gündemde. Eğer diğer emekliler ile aynı oranda bir artış olursa en düşük memur emekli maaşı 20.494 TL’ye yükselecek.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT - 6 AYLIK)

Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 71.817 TL

Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 63.565 TL

Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 24.944 TL

Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 19.528 TL

Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 41.879 TL

Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 29.580 TL

Hemşire (Lisans) 5/1: 26.338 TL - 29.580 TL

Mühendis 1/4: 26.372 TL - 29.618 TL

Teknisyen (Lise) 11/1: 18.934 TL - 21.264 TL

Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 43.717 TL

Profesör 1/4: 46.122 TL - 51.799 TL

İmam Hatip: 26.568 TL - 29.838 TL

Avukat 1/4: 26.568 TL - 29.838 TL

SOYAL YARDIM ÖDEMELERİNE MEMUR ZAMMI AYARI

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak. Bu kapsamda yüzde 12,31’lik zam ile yeni tablo şöyle oluşacak:

65 Yaş Aylığı: 4.181 TL - 4.695 TL

Evde Bakım Desteği: 9.077 TL - 10.194 TL

Engelli Aylığı (%40-69): 3.338 TL - 3.749

Engelli Aylığı (%70 ve Üstü): 5.007 TL - 5.623 TL

SED ÖDEMELERİ

Çocuk (Okul Öncesi): 4.312 TL - 4.842 TL

Çocuk (İlköğretim): 6.468 TL - 7.264 TL

Çocuk (Ortaöğretim): 6.899 TL - 7.748 TL

Çocuk (Yükseköğretim): 7.761 TL - 8.716 TL

Kaynak: Haber Merkezi