TÜİK Açıkladı, Güven Endekslerinde Yükseliş

Güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 1,9 artış gösterdi.

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TÜİK Açıkladı, Güven Endekslerinde Yükseliş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,4 artışla 113,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 artarak 113, inşaat sektöründe yüzde 1,9 yükselişle 89,4 değerini aldı.

Hizmet sektöründe aralıkta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,5, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,1, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 4,5 yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,7 artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,9, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,1 azalış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,1 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 4,4 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

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