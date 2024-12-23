Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptaller sebebiyle karşılıklı 6 sefer yapılamayacak.

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Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi - Resim : 1

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00, Geyikli'den saat 15.00, 19.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 17.00, Kabatepe'den ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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Gökçeada Bozcaada Çanakkale Ege Denizi
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