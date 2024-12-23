'Belgrad Ormanı, İBB'den Bakanlığa Geçecek' İddiası: İstanbul Nefes Borusunu Kaybedecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen Belgrad Ormanı için bir iddia ortaya atıldı. İstanbul’un akciğeri ve doğal miras Belgrad Ormanı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün himayesine geçeceği öne sürüldü.

'OTEL VE İŞLETMELERİN ÖNÜ AÇILIYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Belgrad Ormanı’nın Milli Park statüsüne alınması durumunda otel, kamp alanı ve ticari işletmelerin önünün açılacağını belirtti.

Erhan Adem, “Kanuni Sultan Süleyman’ın adını verdiği bu orman, yüzlerce yıldır korunarak bugünlere gelmiştir. Ancak bugün, rant projelerinin ve betonlaşmanın tehdidi altında. Eğer bu devir gerçekleşirse halkın doğayla buluştuğu bu alan talan edilecek, İstanbul bir nefes borusunu daha kaybedecek” dedi.

Belgrad Ormanı’na yapılacak her müdahalenin takipçi olacaklarının altını çizen Adem, "Bu orman halkındır ve halkın kalacaktır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı'nın yapılaşmaya açılacağı iddia edilmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iddiaları yalanlamıştı.

Bakan Yumaklı, "Burası birinci derecede sit alanı, Türkiye'nin göz bebeği bir yer, anladıkları gibi söyleyelim, Belgrad Ormanı'na çivi çakılmasına müsaade etmeyeceğiz" demişti.