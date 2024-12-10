Belgrad Ormanı İmara mı Açılacak? Bakan Yumaklı İddialara Cevap verdi

‘İstanbul’un akciğeri’ olarak da nitelendirilen Belgrad Ormanı’nun yapılaşmaya açılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İletişim Bakanlığı’nın düzenlediği "Kriz İletişimi Çalıştayı"na katılan Yumaklı burada açıklamalarda bulundu. Yumaklı, burada yaptığı konuşmada “Bir yanda orman yangınıyla mücadele ederken, diğer taraftan yalan rüzgarıyla mücadele ediyorsunuz. Doğru bilgilendirme, yalın, sade ve düzenli bilgilendirme bu yalan rüzgarının en önemli panzehri oldu” ifadelerini kullanırken, şunları kaydetti:

“Örneğin orman yangınları. Orman yangınlarıyla mücadele ayrı bir ihtisas ve uzmanlık alanı. Tabiri caizse yeşil vatan savunması. Biz bu konuda şöyle bir strateji geliştirdik, dedik ki bilgilendirme konusu son derece önemli. Her kafadan bir ses çıkmasın. Bu işi de bilenler yapsın. Bir Bakan olarak, koordinasyonunu sağlamak için oradayız evet ama oranın patronu Orman Bölge Müdürü. Çünkü sahayı biliyor, oranın coğrafyasını biliyor ve bu mücadelede en ön saftaki kişi o. Bu yaklaşım hem teşkilatta kendine güveni en üst düzeye çıkardı hem de koordinasyonu bütün kurumlar açısından daha kolay yapmamıza ortam hazırladı. İçinizde orman yangınında basın mensubu ya da orman gönüllüsü olarak mücadele edenleriniz olmuştur ama ben yine de kısaca anlatmak isterim. Çok kısa sürede apartman boyuna ulaşan alevlere, gözün gözü görmediği dumanlara, yorulmak nedir bilmeyen bir aleve karşı savaşıyorsunuz. Geceniz gündüzünüz yoktur. En ufak bir hatada siz değil, sorumlu olduğunuz kişilerin de hayatlarını riske atma ihtimaliniz var.

İşte böylesine stresli bir ortamda birkaç kendini bilmenin sizin ülkenizle ilgisi olmayan, yıllar öncesinde farklı bir amaçla hazırlanmış olan görüntüleri sanki bizim ülkemizde o an oluyormuş gibi dolaşıma sokması, bizim en az yangınlarla mücadele kadar zorlandığımız ve mücadele ettiğimiz diğer alan. Gerçi bu ülke, üstünden helikopter geçerken orman yangınına helikopterin müdahale etmediğini iddia eden siyasetçiler de gördü ama bugünün konusu o değil. Bir yanda orman yangınıyla mücadele ederken, diğer taraftan yalan rüzgarıyla mücadele ediyorsunuz. Doğru bilgilendirme, yalın, sade ve düzenli bilgilendirme bu yalan rüzgarının en önemli panzehri oldu”

BELGRAD ORMANI İMARA MI AÇILACAK?

Yumaklı Belgrad Ormanı’na ilişkin iddialara da yanıt verirken çok net konuştu. Yumaklı, “Belgrad Ormanını yapılaşmaya açacaklar' konusu. Bu konuda diyoruz ki burası 1.Derece Doğal Sit alanı. Türkiye'nin göz bebeği bir yer. Belgrad Ormanı'na çivi çakılmaya müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA