Meteoroloji Uyardı: Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum ve Antalya Kaş ilçesi arasında kalan denizler için fırtına uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Uyardı: Bodrum-Kaş Arasında Denizlerde Fırtına

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın, yarın (Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (24.12.2024) akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Kaynak: İHA

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