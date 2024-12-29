Dev Şirketin CEO'suna Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.

Savcılık talimatı ile harekete geçen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün birçok adrese baskın düzenleyerek arama yaptı.

DEV ŞİRKETİN CEO'SU DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimler arasında, Nadir Metal’in CEO’su Burak Yakın’ın da olduğu öğrenildi.

Nadir Metal, İstanbul Sanayi Odası’nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alırken, şirket Türkiye’nin en büyük altın rafinelerinden birinin de sahibi konumunda bulunuyor.

Burak Yakın aynı zamanda Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: Halk TV