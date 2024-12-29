Hastalığını ‘Aşk-ı Memnu'da Tanışıp Ayrılmak Zorunda Kaldık’ Diyerek Duyurmuştu! Hazal Kaya Ameliyat Sonrası Suskunluğunu Bozdu

Pera Palas'ta Gece Yarısı filmiyle oyunculuğundan bir kez daha söz ettiren Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı olduğunu duyurmuştu. Kaya, 2018 yılından bu yana sağlık sorunu yaşadığını söylemiş, son bir buçuk yıldır şiddetli ağrılar nedeniyle günlük yaşamını zor sürdürdüğünü söylemişti.

FITIK AMELİYATI OLMUŞTU

Ameliyat sonrasında sevenlerini habersiz bırakmak istemeyen Kaya, hastane odasından yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları söylemişti: 2008-2009 civarı 'Aşk-ı Memnu'da tanıştığım çok muhterem bel fıtığımda bugün ani bir şekilde ayrılmak zorunda kaldık. Bir buçuk yıldır canımı çok sıktı. Artık nihayet ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile!

“BURADAYIM BE BURADAYIM”

İyileşme sürecine giren Kaya’dan yeni bir paylaşım daha geldi. Kaya, sosyal medya hesabından bir fotoğraf daha paylaşarak “Buradayım be buradayım!" notunu düştü. Kaya, sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi