Hazal Kaya ‘Allah'ım Bu Ne Çirkinlik’ Dedi Sosyal Medya Karıştı! Erkek Halini Gören Tekrar Tekrar Baktı

Netflix’te yayınlanan başrollerinde Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Pera Palas dizisiyle ekranlara gelen ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler hayrete düştü.

Instagram'da Zuarchiv adlı bir kullanıcının çok sayıda ünlü oyuncuyu yapay zeka programıyla erkekleştirmesi sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar herkesi şaşkına çevirdi. O isimler arasında Sezen Aksu, Serenay Sarıkaya, Meryem Uzerli gibi ünlü isimler de yer aldı. Dikkat çeken isimlerden biri cde Hazal Kaya oldu. Kaya, ortaya çıkan görüntünün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“ALLAH'IM BU NE ÇİRKİNLİK”

Kaya, erkek halinin fotoğrafını paylaşırken “Allah'ım bu ne çirkinlik. Kadın doğduğuma hep sevinirim de şükürler olsun Rabbim. Teşekkür ederim Allah'ım” notunu yazdı.

Diğer ünlü isimlerin erkek hallerini de paylaşan Hazal Kaya "Ya şu kadın arkadaşlarımın yakışıklılığına bakın... Sezen Hanım'ın hoşluğuna bakın..." yorumunu yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi