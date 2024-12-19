Kuruluş Osman Dizisinde Tepki Çeken Sahne! İzleyiciler Ateş Püskürdü

Ekranların en uzun soluklu işlerinden olan Kuruluş Osman, 6. sezonunda da reytinglerin zirvesinden inmiyor. Burak Özçivit ve Özge Törer'in başrollerini paylaştığı, her çarşamba saat 20.00'de Atv'de ekrana gelen dizinin dün akşamki bölümü de yine tansiyonu yüksek bir bölüm oldu.

Seyirciyi ekran başına kilitleyen dizi, her ne kadar reytingleriyle kanalın yüzünü güldürse de son dönemde izleyiciden sert tepkiler almaya başladı. Kuruluş Osman'da gösterilen "Moğol" sahneleri dizinin "çok tekrar ettiği" yönünde eleştirilere neden oldu.

'YILLARDIR AYNI DÖNGÜDEYİZ'

Dizinin devamlı aynı döngüde ilerlemeye başladığını vurgulayan seyirci, son bölümünle beraber sosyal medyada isyan etti. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümüne gelen bazı tepkiler...

- Moğol bitecek başka bey başlayacak, o bitecek Bizans başlayacak, Bizans bitecek Moğol başlayacak. Aynı döngü içinde dönüyoruz.

- Dizide neden sürekli Moğollar gösteriliyor? Osman Bey bu kadar güçsüz mü de önüne gelen Moğol masasını dağıtıyor?

- Yıllardır aynı şey, bir imparator çıkıp geliyor o mağlup olunca hemen arkasından Moğollar geliyor. Aynı döngü bu diziye yakışmıyor.

- Senaryo devamlı tekrarlıyor gibi. Artık kabak tadı verdi.

Kaynak: Haber Merkezi