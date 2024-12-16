ATV'den Kanal D, SHOW TV ve STAR TV'ye beklenmedik rakip! İddialı dizi başlıyor
ATV ekranlarında Sustalı Ceylan dizisinin kadrosu tamamlandı. Dizi birçok TV kanalına rakip olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv’nin Süreç Film imzalı dizisi Sustalı Ceylan’ın çekimleri önümüzdeki hafta başlıyor.
Sustalı Ceylan dizisi çok güçlü bir kadın dramasını ekrana taşıyacak. Süreç Film imzalı dizinin çekimlerine önümüzdeki hafta başı başlanması planlanıyor. Volkan Kocatürk’ün yöneteceği dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Saç, makyaj ve kostüm provaları devam eden dizide Sümeyye Aydoğan “Ceylan”, Burak Yörük “Ferhat”, Celil Nalçakan “Çevik Atmaca”, Melike Güner “Mukadder”, Evrim Doğan “Fahriye”, Hasan Küçükçetin “Necmi” ve Dilara Sümbül “Nur”a hayat verecek.
Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna Seda Türkmen “Dilara”, Melisa Berberoğlu “Devrim”, Cezmi Baskın “Veysi”, Hülya Aydın “Makbule”, Hakan Atalay “Selim”, Taha Bora Elkoca “Cevahir”, Gül Onat “Gülsima”, Hilmi Ahıska “Zafo”, Soner Türker “Cengizhan”, Doruk Miraç Günaydın “Yusuf”, Duygu Kum “Şelale”, Mehmet Akif Akdeniz de şoför rolleriyle katıldı.