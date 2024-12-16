ATV'den Kanal D, SHOW TV ve STAR TV'ye beklenmedik rakip! İddialı dizi başlıyor

Sustalı Ceylan dizisi çok güçlü bir kadın dramasını ekrana taşıyacak. Süreç Film imzalı dizinin çekimlerine önümüzdeki hafta başı başlanması planlanıyor. Volkan Kocatürk’ün yöneteceği dizinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Saç, makyaj ve kostüm provaları devam eden dizide Sümeyye Aydoğan “Ceylan”, Burak Yörük “Ferhat”, Celil Nalçakan “Çevik Atmaca”, Melike Güner “Mukadder”, Evrim Doğan “Fahriye”, Hasan Küçükçetin “Necmi” ve Dilara Sümbül “Nur”a hayat verecek.