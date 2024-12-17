Bahar'da Final İddiası! Show TV Dizisi İçin üzücü Söylenti
Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar'ın final tarihi belli oldu iddiası seyircileri çok üzdü.
Show TV dizisi Bahar hakkında üzücü iddia! Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar'ın final tarihi belli oldu iddiası gündemi sallarken seyirciler bu iddiaya tepki gösterdi. 2.sezonuyla ekranda olan Bahar'ın Haziran 2025 itibariyle final yaparak ekrana veda edeceği iddia edildi. Bu iddianın Show TV tarafından doğrulanmadığı öğrenildi. Bahar'ın 2025 yılı boyunca ekranda olması bekleniyor.
BAHAR'DA FLAŞ AYRILIK
Show TV’nin Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan dizisi Bahar’ın ekibinde ayrılık yaşandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yayınlandığı ilk günden beri seyircinin büyük beğenisini kazanan ve izlenme rekorları kıran “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinden önemli bir gelişme yaşandı. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldı. Senaryosuyla hepimizi derinden etkileyen fenomen dizinin senaristlerinin bundan sonra hangi projeyi yazacağı ise merak konusu…