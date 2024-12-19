Murat Övüç Bülent Ersoy’un Ayaklarına Kapandı! Elini Öptü, Eteğine Sarıldı! ‘Hadsizlik Yaptım Affedin’

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve çektiği videolarla gündemden düşmeyen Murat Övüç, daha önce katıldığı bir davette Bülent Ersoy hakkındaki iddiasıyla çok konuşulmuştu. Övüç, Bülent Ersoy’un herkesin konuştuğu şaşalı takılarının sahte olduğunu iddia etmişti.

“BÜLENT’İN YÜZÜKLERİ SAHTE”

Övüç “Bülent’in yüzükleri sahte. Bunlar altı buçuk karat. Var mısınız, Bülent de getirsin ben de getireyim. Bir milyon dolar” demişti.

Kendi takılarının daha pahalı olduğunu öne süren Övüç, geri adım attı. Murat Övüç, sosyal medya hesabından Bülent Ersoy’dan özür dilediği anların videosunu paylaştı.

AYAKLARINA KAPANDI, ELLERİNİ ÖPTÜ, AF DİLEDİ

Pişman olduğunu ifade eden Murat Övüç, Bülent Ersoy’un ayaklarına kapandı. Övüç, Ersoy’un ellerinden tutarak şunları söyledi: Günlerdir düşünüyordum Diva’ma nasıl ulaşabilirim, ayaklarına nasıl kapanabilirim, ayakkabısına, ayakkabısının tozuna nasıl ulaşabilirim diye hakikaten mücadele verdim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Diva’m bir hadsizlik yaptım. Affedin, lütfettiler kabul ettiler beni çok sağ olun.

Bülent Ersoy ise o anlarda “Estağfurullah” diyerek Övüç’ü affettiğinin sinyalini verdi. Övüç, “Sizi çok seviyorum siz hep hayatımızda olun” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi