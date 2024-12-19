Mahsun Kırmızıgül’ün Sahnede Zor Anları! Hüngür Hüngür Ağladı

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullanarak annesi Faike Arık’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ünlü sanatçının 99 yaşında hayatını kaybeden annesi Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

CENAZEDE SELFİE SAYGISIZLIĞI YAŞANMIŞTI

Kırmızıgül’ün gözyaşlarına hakim olamadığı cenazeye CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş da katılmıştı. Kırmızıgül hayatının en zor gününü yaşarken bir kişinin fotoğraf çekmeye çalışması ‘Pes’ dedirtmişti.

Annesinin acısını tam anlamıyla yaşayamayan Mahsun Kırmızıgül, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. İzmir’de konser veren sanatçı, sahnede gözyaşlarına boğuldu.

Şarkılarını söylerken gözyaşlarına hakim olamayan Kırmızıgül “Bu gece sahnede olmak hayatımın en zor anlarından biri. Benim için dünyanın en büyük insanı olan annemi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ama şunu da iyi biliyorum hayat her şeye rağmen devam ediyor” dedi.

“ŞARKILARIMI ANNEMİN ANISINA SÖYLEYECEĞİM”

“Bu gece evine ekmek götüren emekçiler için ve aylar öncesinden rezervasyonlarını yapan siz değerli insanlar için buradayım” diyerek neden sahnede olduğunu açıklayan Kırmızıgül, sözlerine şöyle devam etti: Annem bana hep insanlara ve emeğe saygılı olmamı öğretti. Bu akşam şarkılarımı annemin anısına söyleyeceğim. Kırmızıgül, daha sonra annesi Faike Arık’ın en sevdiği şarkı olan 'Kardeşlik Türküsü'nü seslendirdi.

TEMPOLU ŞARKILARI VOKALİSTİNE BIRAKTI

Hareketli şarkılarda mikrofonunu vokalistlerine devreden Kırmızıgül, yaklaşık bir buçuk saat sahnede kaldı. Daha sonra Kırmızıgül “Bu geceyi elbet bir gün telafi ederiz. Anlayışınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum” diyerek sahneden indi.

Kaynak: Haber Merkezi