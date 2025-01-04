MasterChef Beyza Aldığı Kararı Duyurdu

TV8’in milyonları ekranlara kilitleyen yarışması MasterChef Türkiye 2024’te finale sayılı günler kala, son 4 yarışı kızıştı. Yarışmada heyecan sürerken, 30 Aralık’ta Kerem’e karışı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda eden Beyaz Huri Aydın’dan dikkat çeken bir karar geldi.

Yarışmayı 5. Sırada tamamlayan Beyza, elenmesine rağmen en çok sevilen isimler arasına adını yazdırdı. Sosyal medyadan da sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunan Beyza, aldığı son kararı Instagram’dan paylaştı. Beyza, bundan sonra Türkiye’de yaşamaya karar verdiğini duyurdu.

Öte yandan, takipçilerinin sorularını da yanıtlayan Beyza, "Masterchef'te yaşadığın en unutulmaz an neydi?" sorusuna ise “Anneler günü’ yanıtını verdi. MasterChef yarışmasının hayatına ne kattığına yönelik de konuşan Beyza, "Ben aslında ailem için geldim ama hayatım tamamen değişti. Çok güzel şeyler öğrendim. MasterChef ile yemek olsun, hayat tecrübesi olsun, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Güzel insanlar ile tanıştım. Hiç aklımda yokken artık Türkiye'de yaşamaya karar verdim. Heyecanlıyım bir yandan” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi