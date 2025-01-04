Davalık Olmuşlardı... Ferdi Tayfur'ın Kızı Tuğçe Tayfur Babasının Cenazesine Gitmeyecek

Arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta bir süredir tedavi gördüğü Antalya'daki bir hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Tayfur, AKM'de saat 12.00'de düzenlenecek bir törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şarkıcının, sanat dünyasını yasa boğan ölümü gündemden düşmezken, eski eşi Necla Nazır, çok üzgün olduğuna dair bir açıklama yaptı. Tayfur'un Nazır'dan olan ve soyadını ticari amaçlı kullanmaması için dava açtığı kızı Tuğçe Tayfur'un sessizliği ise dikkat çekti.

'İĞNELERLE ZOR AYAKTA DURUYOR'

Tuğçe Tayfur'un arkadaşı Murat Uçmaz, son olarak Instagram'da bir paylaşımda bulunarak Tuğçe Tayfur'un babasının konser görüntülerini izlerken çekilmiş bir fotoğrafını "Canım arkadaşımın gözyaşı bir an olsun durmadı. İğnelerle zor ayakta duruyor" notuyla yayımladı.

Ardından babasını son kez görmek için gittiği gasilhanede fenalaşan Tayfur, "Ayırdınız beni babamdan! Yapayalnız burada kalmış babam!" diye haykırdı.

Tayfur'un, üçüncü çocuğuna hamile olduğu için cenaze törenine katılmayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi