Nejat İşler'in 'Röportajı' Sosyal Medyada Tepki Topladı! Sinkaflı Küfürler Etti, 'Asıl Dindar Benim' Diye Çıkıştı

Son dönemde başrolünde yer aldığı "Evcilik" filmiyle gündemde olan oyuncu Nejat İşler, filmin tanıtımı için, YouTube'da yayın yapan OT Tv'ye röportaj verdi. YouTube kanalının hesabından yayınlanan tanıtım videosunda, İşler'in söyledikleri ve konuşma sırasındaki hali sosyal medyada gündem oldu.

'NURİ BİLGE BİR ZEKİ DEĞİL TABİİ'

Sinkaflı küfürler ederek konuşan İşler, "Filmi Adana'ya göndermedik mesela. Çünkü jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'dı. Zeki gibi değil tabii. Zeki kirli, Zeki insan. Zeki'nin hapiste yattığını biliyor musun? 12 Eylül Darbesi'nden sonra" sözleriyle Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'u kıyasladı. Ardından "röportajda kayıt dışı hiçbir şey yapmak istemediğini" vurgulayan İşler, "Ben hiçbir şeyden kaçmam" dedi.

'BUNLAR DİNDAR DEĞİL BEN DİNDARIM'

Dindarlıkla ilgili konuşan oyuncu, "Bunlar değil dindar. Dindar benim. Allah'a da inanmıyorum bu arada. Mesela Allah sensin. Ben Allah'a inanıyorum. 'İkimizin arasında sır olsun' demiş. Allah diyor sana bunu. Ben olsam paylaşmam" dedi.

'CHP'YE İTAAT ETMEM'

Konuşmasının devamında cinsiyetçi bir söylemde de bulunan Nejat İşler, "Kadınlar kadın olsa var ya... Evde oturayım bir kadın bana baksın, mükemmel bir şey" ifadelerini kullandı. "Bunu yayınlayabilecek misiniz" diye soran oyuncu, "Bu abiler bizi sevmiyor. CHP'ye de itaat etmem. Sanatçılar illa şey mi... Gelseydiniz, biz size güvenmiştik. Bizi niye böyle bıraktınız ya?" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA 'YAYINLAMAYIN' ÇAĞRISI

Nejat İşler'in açıklamalarının ardından sosyal medyada viral olan videoyla ilgili kullanıcılardan da yorum yağdı. İşler'in sözlerine tepki gösteren birçok kişi "Bunu yayınlamayın" çağrısında bulunurken, çoğu kullanıcı da "Alkollü olduğu çok belli" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi