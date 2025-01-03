Ferdi Tayfur'un Son Vasiyeti Ortaya Çıktı: Ailesi Küplere Bindi! Tüm Mirasını Bakın Kime Bıraktı

SON VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ferdi Tayfur’un, yıllar önce yaptığı açıklamada şarkılarının halkla buluşması için özel bir vasiyet bıraktığı ortaya çıktı. Tayfur, şarkılarının telif haklarıyla ilgili olarak, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" demişti.