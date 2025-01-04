Tarkan Ferdi Tayfur İçin Söyledi, Milyonlar Duygulandı

Arabesk müziğin güçlü ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Tayfur'un vefatının ardından sanat camiasından taziye mesajları gelmeye devam ederken, megastar Tarkan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'BİR YILDIZ DAHA KAYDI' yorumu geldi

Tarkan, sosyal medya hesabından “Bir yıldız daha kaydı. Efsane isim Ferdi Tayfur'un dünyasının cenneti olsun. Nurlar içinde uyusun. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim” şeklinde bir taziye mesajı yayımladı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Tarkan, bu kez Tayfur'un en sevilen şarkılarından “Emmoğlu”nu seslendirdi. Tarkan'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.

Kaynak: Haber Merkezi