İddiaların Odağındaki Ayşe Barım’dan İlk Açıklama
Menajer Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ilgili ortaya atılan skandal iddialara sessizliğini bozarak yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Barım, "Hukuksal bir sürece gireceğiz" dedi.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar magazin sektönde bomba gibi patladı.
İddiaların odağındaki Ayşe Barım'dan ilk açıklama geldi. muhabironline muhabirine konuşan Barım, "Gerçek dışı iddialar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz." derken tekelleşme soruşturması hakkında sorulan soruya cevap vermedi.
Kaynak: muhabironline
Son Güncelleme: