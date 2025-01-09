İddiaların Odağındaki Ayşe Barım’dan İlk Açıklama

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile bağlı olduğu ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar magazin sektönde bomba gibi patladı.

İddiaların odağındaki Ayşe Barım'dan ilk açıklama geldi. muhabironline muhabirine konuşan Barım, "Gerçek dışı iddialar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz." derken tekelleşme soruşturması hakkında sorulan soruya cevap vermedi.

Kaynak: muhabironline