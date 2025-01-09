‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi

Menajerlik şirketi ID İletişim kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı karıştırmış, ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla tartışmalara dahil olmuştu.

Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Barım’ın aynı zamanda dizi sektöründe izlenmediği halde bazı oyuncuları öne çıkarttığı da öne sürülmüştü.

HAZAL KAYA VE BERGÜZAR KOREL DESTEK VERMİŞTİ

Hem televizyon hem de magazin dünyasını sarsan iddiaların ardından gözler ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya çevrilmişti. Herkesin konuştuğu kaosta Hazal Kaya “Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz” ifadelerini kullanarak menajere destek vermişti.

FARAH DA TARTIŞMALARA DAHİL OLMUŞTU

Hazal Kaya’nın ardından Berguzar Korel’in de tartışmaya sessiz kalmaması sonrası kaos büyüdü.

İddiaları ilk duyduğu andan itibaren, desteklemeyerek doğru olduğunu işaret eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, şu paylaşımı yaptı: Genel olarak hayalini kurduğu alanda iyi olmaya çabalayan, olacak diye inandırılan, sistemin asıl kurbanlarına laf ediliyor. Bazen laf etmek dediğimiz şey zorbalamaya, aşağılamaya, hakarete doğru bile gidebiliyor.

Abdullah’ın bu paylaşımı sonrasında Berguzar Korel’in “Nerede kadın dayanışması?” demesi ikili arasındaki gerilimi büyülttü.

BERGÜZAR'A KARŞI SESSİZ KALMADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep, “Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” sözleriyle Korel’e tepki gösterdi.

kadın dayanışması ha

bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir arkadaşlar

şaka maka

hönkürtmeyin — fafazey (@fzaofficial) January 8, 2025

Kaynak: Haber Merkezi