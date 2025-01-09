‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi

Ünlü menajer Ayşe Barım hakkımdaki iddiaların ardından kadın oyuncular birbirine girdi. Bergüzar Korel’in “Nerede kadın dayanışması?” sözlerine, Farah Zeynep Abdullah sessiz kalmadı. Abdullah “Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” sözleriyle Korel’e tepki gösterdi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi

Menajerlik şirketi ID İletişim kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı karıştırmış, ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla tartışmalara dahil olmuştu.

Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Barım’ın aynı zamanda dizi sektöründe izlenmediği halde bazı oyuncuları öne çıkarttığı da öne sürülmüştü.

‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi - Resim : 1

HAZAL KAYA VE BERGÜZAR KOREL DESTEK VERMİŞTİ

Hem televizyon hem de magazin dünyasını sarsan iddiaların ardından gözler ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya çevrilmişti. Herkesin konuştuğu kaosta Hazal Kaya “Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz” ifadelerini kullanarak menajere destek vermişti.

‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi - Resim : 2

FARAH DA TARTIŞMALARA DAHİL OLMUŞTU

Hazal Kaya’nın ardından Berguzar Korel’in de tartışmaya sessiz kalmaması sonrası kaos büyüdü.

İddiaları ilk duyduğu andan itibaren, desteklemeyerek doğru olduğunu işaret eden ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, şu paylaşımı yaptı: Genel olarak hayalini kurduğu alanda iyi olmaya çabalayan, olacak diye inandırılan, sistemin asıl kurbanlarına laf ediliyor. Bazen laf etmek dediğimiz şey zorbalamaya, aşağılamaya, hakarete doğru bile gidebiliyor.

‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi - Resim : 3

Abdullah’ın bu paylaşımı sonrasında Berguzar Korel’in “Nerede kadın dayanışması?” demesi ikili arasındaki gerilimi büyülttü.

‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi - Resim : 4

BERGÜZAR'A KARŞI SESSİZ KALMADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Farah Zeynep, “Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir” sözleriyle Korel’e tepki gösterdi.

Hazal Kaya’dan Menajer Ayşe Barım’a Destek, Sosyal Medya Bu İddiayı KonuşuyorHazal Kaya’dan Menajer Ayşe Barım’a Destek, Sosyal Medya Bu İddiayı KonuşuyorMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Farah Zeynep Abdullah Hazal Kaya Bergüzar Korel Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi Reytingleri Yıkıp Geçmişti! TRT Gassal Dizisi İçin Kararını Verdi
Icardi’den Wanda Nara’yı Yıkacak ‘Aşk’ İtirafı, Dosta Düşmana Duyurdu, Kızları Şimdiden Öpücüklere Boğdu Icardi Aşk Sarhoşu Oldu, Wanda Yasta
Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler
Bella Hadid Mutfağa Girdi, Türk Yemeği Yaptı Mutfağa Girdi, Türk Takipçilerinden Tam Not Aldı