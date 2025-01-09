Bella Hadid Mutfağa Girdi, Türk Yemeği Yaptı

Dünyaca ünlü Amerikalı model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaprak sarma sardığı anları paylaştı. Hadid’in paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, Türk takipçilerinden de tam not aldı.

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Bella Hadid Mutfağa Girdi, Türk Yemeği Yaptı

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, 2024 yılına ait özel anılarını takipçileriyle paylaştı. ABD'li model, son olarak yaprak sarma hazırladığı bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

Fotoğraf, özellikle Türk ve Orta Doğulu hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Hadid’in yüzlerce yorum ve binlerce beğeni alan paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bella Hadid Mutfağa Girdi, Türk Yemeği Yaptı - Resim : 1

SIK SIK TÜRK YEMEKLERİ PAYLAŞIYOR

Bella Hadid, geçmişte de Türk mutfağına olan ilgisiyle dikkat çekmişti. Lahmacun, içli köfte ve baklava gibi Türk yemekleriyle poz veren ünlü model, bu paylaşımlarıyla Türk hayranlarının gönlünde taht kurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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