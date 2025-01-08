Hazal Kaya’dan Menajer Ayşe Barım’a Destek, Sosyal Medya Bu İddiayı Konuşuyor

Çok sayıda ünlü ismin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında ortaya atılan oyuncu kayırdığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu iddiaları kimi oyuncular desteklerken kimileri de Ayşe Barım’a destek verdi. Barım’a destek veren isimlerden biri de ünlü oyuncu Hazal Kaya oldu.

“SIRF, BAŞARILI GÜZEL, DİYE…”

Kaya, “Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz” dedi.

İDDİALAR MEDYAYI KARIŞTIRDI

Pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve İD İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz gün oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialar ortaya atılmıştı.

Söz konusu iddiaların ardından ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

“BEDEL ÖDETME YARIŞINA GİREMEZSİNİZ”

Sosyal medyada konuşulan olaya ilişkin bir açıklama da oyuncu Hazal Kaya’dan geldi. Kaya, X hesabından bir paylaşım yaparak, Ayşe Barım’a şöyle destek verdi: Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi