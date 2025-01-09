Sektörde Fırtına Durmuyor: Melisa Sözen de Dahil Oldu, 'Düzen Kabul Edilemez'

Rekabet Kurumu’nun bazı menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili ‘tekelleşme’ iddiasıyla soruşturma başlatması sektörde fırtına koparttı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında gündeme gelen iddialar oyuncuları adeta ikiye böldü.

Menajerlik şirketi ID İletişim kurucu ortağı ünlü menajer Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medyayı karıştırmış, ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla tartışmalara dahil olmuştu. Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Barım’ın aynı zamanda dizi sektöründe izlenmediği halde bazı oyuncuları öne çıkarttığı da öne sürülmüştü.

Melisa Sözen'de iddialara kayıtsız kalmadı. Tekelleşme problemi olmadığının söylenmesinin doğru olmadığını ifade eden Sözen, "Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için eper onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez." dedi.

'ÖZGÜVEN PARÇALAYIP KENDİNE MUHTAÇ ETME'

Sözen'in paylaşımında şunları söyledi:

"Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20’li yaşlarımda “artık anne oynamaya hazırlan” diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, “şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor ben olmasam bu işi alamazdın” gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor."

'SORUNU ÇÖZMEYE ODAKLANMASI LAZIM'

"Artık herkesin şapkasını önüne koyup bu sektördeki tekeleşmeyi de zorbalığa da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lazım.

Yoksa konu hiçbir şekilde bizi ilgilendirmeyen magazinel rivayetler ya da korkunç üsluplu yalan yanlış metinler değil.

Konu elimizdeki gücü nasıl kullandığımız.

Konu hakkaniyet ve adil çalışma koşulları.

Konu sırf arkasında yeterli güç olmadığı için izleme şansı bulamadığımız birbirinden yetenekli oyuncular."

Kaynak: Haber Merkezi