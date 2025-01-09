Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Ayla Erduran İçin AKM'de Tören Düzenlendi

İstanbul’da yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında yaşamını yitiren Devlet Sanatçısı unvanına sahip keman virtüözü Ayla Erduran için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi. Törene çok sayıda isim de katılarak kürsüden Erduran’ı anlattı.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar keman virtüözü olarak yapan Ayla Erduran, 7 Ocak'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayata veda etti. Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi.

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Ayla Erduran İçin AKM'de Tören Düzenlendi - Resim : 1

TÖRENE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Törende tarihçi İlber Ortaylı, Orkestra Şefi Rengim Gökmen, keman virtüözü Cihat Aşkın gibi isimler kürsüde Erduran'ı anlattı. Saygı duruşu ile başlayan tören anma konuşmalarının ardından İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası'nın Ayla Erduran için çaldığı besteler ile tamamlandı.

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Ayla Erduran İçin AKM'de Tören Düzenlendi - Resim : 2

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Tören sonrasında Erduran'ın naaşı alkışlarla, omuzlarda taşınarak cenaze namazı kılınmak üzere Taksim Camii'ne götürüldü.

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Ayla Erduran İçin AKM'de Tören Düzenlendi - Resim : 3

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözünden Acı HaberDünyaca Ünlü Keman Virtüözünden Acı HaberKültür - Sanat

Kaynak: DHA

Etiketler
Atatürk Kültür Merkezi
Son Güncelleme:
Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor Asla Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Yapmanın Yolu! 1 Hafta Taze Kalıyor
‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor, Farah Zeynep Abdullah’ın ‘Bergüzar Korel’ Tepkisi Fitili Ateşledi ‘Menajer’ Kaosunda Sular Durulmuyor
Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler
Bella Hadid Mutfağa Girdi, Türk Yemeği Yaptı Mutfağa Girdi, Türk Takipçilerinden Tam Not Aldı