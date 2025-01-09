Hakkındaki İddialar Magazin Gündemini Sarsmıştı... Serenay Sarıkaya Sessizliğini Bozdu: 'Tuhaf ve Akılalmaz Şeyler'

Pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve ID İletişim'in kurucu ortaklarından olan Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi oturdu. Gazeteci Fuat Uğur'un TV100'de dizi ve film sektöründeki tekelleşmeyi ele aldığı yazısının ardından sosyal medya çalkalandı.

Uğur, yazısında "Özellikle bu sektörü elinde tutan ve öne çıkan birkaç isim var. Aralarındaki en güçlüsü ise oyuncu kılığındaki yeteneksiz ve çapsız kızları adeta MAMA gibi pazarlayan o işkadını. Misal bu kızlardan birinin neredeyse sıfır izlenen bir dizisinin üçüncü sezonunu dijital platformlara yaptırtacak denli güçlü. Kızlardan birini bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının işadamı sevgilisinden (Görüntüyü kurtarmak için) 5 milyon dolar tırtıklayan da o" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yazıya konu olan ajansın ID iletişim, menajerin Ayşe Barım ve oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu öne sürüldü.

'TUHAF VE AKILALMAZ ŞEYLER'

Hakkında çıkan iddialara ilişkin Serenay Sarıkaya'dan açıklama geldi. Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada süreci mahkemeye taşıdıklarını bildiren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da süreci mahkemeye taşıdık, mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması çok güç. Bu kadar, söyleyecek başka hiçbir şeyim yok."

'DOĞRUDAN AHLAKSIZ İTHAMLAR VAR'

Öte yandan iddiaların üzerine hem sosyal medya hem de dizi sektörü ikiye bölündü. Kimi oyunculardan Serenay Sarıkaya'ya ve Ayşe Barım'a destek gelirken, bazı oyuncular da iddiaları doğrular nitelikte paylaşımlar yaptı. Serenay Sarıkaya, meslektaşlarının paylaşımlarının sorulması üzerine "Bunlar başka konular, asıl konu bambaşka bir konu. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan. Oyuncuların ya da sektördeki insanların söylediği, savunduğu şeyler başka şeyler... İkisi bambaşka konular, onunla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz" yanıtını verdi.

Kaynak: Gazete Magazin