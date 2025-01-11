Kanser Teşhisi Konmuştu... Mustafa Keser Ameliyata Alındı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Mustafa Keser’in hayranlarını hem üzen hem de sevindiren haberler art arda geldi.

80 yaşındaki sanatçıya prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından, geçirdiği zorlu bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Tam 4,5 saat süren operasyonun ardından, Keser’in durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymadığını öğrenildi. Öte yandan ünlü sanatçının, doktorların kontrolünde istirahatine devam ettiği ve moralinin de yüksek olduğu belirtildi.

Başarılı geçen ameliyat sonrası sanatçı, eşi Nilüfer Keser’in desteğiyle dinlenmeye çekildi.

SANAT DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Mustafa Keser’in sağlık mücadelesine sanat camiasından büyük destek geldi. Sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşan hayranları ve meslektaşları, usta sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.

EŞİ DE KANSER

Öksürük problemi nedeniyle hastaneye başvuran ünlü şarkıcı Mustafa Keser’in yapılan detaylı tetkikler sonrasında kanser olduğu öğrenilmişti.

Keser, katıldığı davette yaptığı açıklamada, “Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum. Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi