Ünlü Çocuk Oyuncu California Yangınlarında Hayatını Kaybetti

ABD'deki yangın felaketinde 11 kişi hayatını kaybederken, en büyük yıkımın yaşandığı bölgelerden Los Angeles'ta eski bir çocuk oyuncu olan 32 yaşındaki Rory Callum Sykes hayatını kaybetti. Sykes'ın ölümünün resmi olarak yangınlarda ölenlerin sayısına dahil edilmediği öne sürüldü.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Ünlü Çocuk Oyuncu California Yangınlarında Hayatını Kaybetti

ABD'nin California eyaletinde 11 kişinin ölümüne neden olan ve 12 binden fazla yapıda tahribat yaratan yangınlar hala söndürülemedi. Yangınlar en çok Los Angeles kentini etkilerken, hayatını kaybedenler arasında Avustralyalı eski bir çocuk oyuncunun da olduğu öğrenildi.

1990'lı yıllarda "Kiddy Kapers" adlı İngiliz televizyon programında rol alan 32 yaşındaki Rory Callum Sykes'ın, 8 Ocak'ta ailesinin Malibu'daki evinde yangın sebebiyle öldüğü açıklandı. Annesi Shelley Sykes tarafından X'te yayınlanan mesajda "Güzel oğlum Rory Callum Sykes'ın Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Harika oğlum için kırık" ifadelerine yer verildi.

Ünlü Çocuk Oyuncu California Yangınlarında Hayatını Kaybetti - Resim : 1

'SU OLMADIĞI İÇİN YANGINI SÖNDÜREMEDİM'

Görme engelli ve serebral palsi hastası olan aktörün annesi, yangınlar başladığında oğlunun 17 dönümlük Malibu arazisindeki bir kulübede kaldığını ve belediye suyu kapattığı için yangını söndüremediğini söyledi. Anne Sykes, oğlunun ölmeden önce görme yetisini yeniden kazanmak ve yürümek için ameliyatlar ve terapiler aldığını anlattı.

Eski çocuk oyuncunun ölümünün resmi olarak Los Angeles yangınlarında ölenlerin sayısına dahil edilmediği iddia edildi.

Paris Hilton Yanan Evini Paylaştı! 'Biz Anılarımızı Kaybettik'Paris Hilton Yanan Evini Paylaştı! 'Biz Anılarımızı Kaybettik'Magazin
Ünlü Çift Mucizeyi Yaşadı! Her Şeyi Yok Eden Yangın Onların Evini Teğet GeçtiÜnlü Çift Mucizeyi Yaşadı! Her Şeyi Yok Eden Yangın Onların Evini Teğet GeçtiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Yangın Çocuk
Son Güncelleme:
İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var
İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı
Şanslı İnsanlar Boşuna Şanslı Değilmiş! Sırrı Kan Grubunda... Nasıl Mı? Şanslı İnsanlar Boşuna Şanslı Değilmiş! Sırrı Kan Grubunda... Nasıl Mı?
İsrail Ordusunda Şoke Eden Üst Düzey İstifa İsrail Ordusunda Şoke Eden Üst Düzey İstifa