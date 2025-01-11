Ünlü Çocuk Oyuncu California Yangınlarında Hayatını Kaybetti

ABD'nin California eyaletinde 11 kişinin ölümüne neden olan ve 12 binden fazla yapıda tahribat yaratan yangınlar hala söndürülemedi. Yangınlar en çok Los Angeles kentini etkilerken, hayatını kaybedenler arasında Avustralyalı eski bir çocuk oyuncunun da olduğu öğrenildi.

1990'lı yıllarda "Kiddy Kapers" adlı İngiliz televizyon programında rol alan 32 yaşındaki Rory Callum Sykes'ın, 8 Ocak'ta ailesinin Malibu'daki evinde yangın sebebiyle öldüğü açıklandı. Annesi Shelley Sykes tarafından X'te yayınlanan mesajda "Güzel oğlum Rory Callum Sykes'ın Malibu'da çıkan yangınlarda hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Harika oğlum için kırık" ifadelerine yer verildi.

'SU OLMADIĞI İÇİN YANGINI SÖNDÜREMEDİM'

Görme engelli ve serebral palsi hastası olan aktörün annesi, yangınlar başladığında oğlunun 17 dönümlük Malibu arazisindeki bir kulübede kaldığını ve belediye suyu kapattığı için yangını söndüremediğini söyledi. Anne Sykes, oğlunun ölmeden önce görme yetisini yeniden kazanmak ve yürümek için ameliyatlar ve terapiler aldığını anlattı.

Eski çocuk oyuncunun ölümünün resmi olarak Los Angeles yangınlarında ölenlerin sayısına dahil edilmediği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi