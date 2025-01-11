Paris Hilton Yanan Evini Paylaştı! 'Biz Anılarımızı Kaybettik'

Los Angeles'taki yangın faciasında büyük hasar gören evlerden birinin sahibi olan Paris Hilton'dan açıklama geldi. Hilton, evinin son durumunu paylaşarak, "Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar. Fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları" dedi.

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Hilton ailesinin üyelerinden, ABD'li ünlü manken ve oyuncu Paris Hilton, California eyaletinde 12 binden fazla yapıyı kül eden yangınlarda zarar gören Los Angeles'taki evinin durumunu paylaştı. 43 yaşındaki Hilton, birçok ünlü ismin evinin yandığı yangınlar ile ilgili bir de açıklama yaptı.

Paris Hilton Yanan Evini Paylaştı! 'Biz Anılarımızı Kaybettik' - Resim : 1

'YANAN SADECE DUVAR VE ÇATILAR DEĞİL'

Çok fazla insanın şu anda zor bir durum yaşadığını söyleyen ünlü isim, "Kalbimi bu durum ile ilgili olarak kıran şey, bunun sadece benim hikayem olmadığını bilmek. Çok sayıda insan her şeyini kaybetti. Sadece duvarlar ve çatılar değil; o evleri yuva yapan anılar. Fotoğraflar, hatıralar, hayatlarımızın yeri doldurulamaz parçaları" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: DHA

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