California Yangını 'En Pahalı Ev'i de Yuttu! Roy Ailesinin Malikanesi Kül Oldu

ABD’nin California eyaletinde 5 ayrı noktada devam eden orman yangınlarında 11 kişi hayatını kaybederken, 12 binden fazla yapı ise yandı. Özellikle Los Angeles'ta, ünlü isimlerin ve zengin iş insanlarının yaşadığı bölgelerde büyük tahribat yaşandı. Birçok ünlünün evi yangında küle dönerken, HBO'nun fenomen "Succession" dizisinde kullanılan malikane de alevlerin arasında kaldı.

29 YAŞINDAKİ MİLYARDERE AİTTİ

Daily Mail'in aktardığına göre; Emmy ödüllü dizide Roy ailesinin evi olarak kullanılan, gerçekte Luminar Technologies'in 29 yaşındaki milyarder patronu Austin Russell'a ait olan 18 yatak odalı lüks malikane yangında kül oldu. Pacific Palisades bölgesindeki en pahalı ev olan malikane, tam 125 milyon dolar değerindeydi.

Yangın sonrası geri dönülemez bir tahribat alan ve kullanılamaz hale gelen malikane, yalnızca birkaç ay öncesine kadar 450 bin dolara kiralanabiliyordu.

Kaynak: Haber Merkezi