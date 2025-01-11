Ünlü Çift Mucizeyi Yaşadı! Her Şeyi Yok Eden Yangın Onların Evini Teğet Geçti

California günlerdir devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle adeta cehennemi yaşıyor. Şimdiye kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü isimlerin de aralarında olduğu binlerce kişinin evleri, iş yerleri ve otomobilleri küle döndü.

Hollywood'un ünlü isimlerinin birçoğu yangının çıktığı bölgede yaşıyordu. Lüks evlerden geriye sadece moloz yığınları kaldı. Tom Hanks ve Rita Wilson'ın Pacific Palisades'te bulunan beyaz malikanesi ise mucize eseri alevlerden kurtuldu. Çift, bu evi 2010 yılında satın almıştı.

Yangının teğet geçtiği ev sapasağlam ayakta kaldı. Ancak ünlü çiftin komşuları o kadar şanslı değildi. Fotoğraflarda Hanks ile Wilson'ın evinin hemen üst kısmında bulunan bir başka evin yandığı görülüyor.

Ünlü çiftin evinin yangından hasar almadan kurtulması sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi 'helal parayla almışlar' yorumları yaptı.