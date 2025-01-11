İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı bir okul ile Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evi vurdu. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zeyneb el-Vezir Halave Okulu'nu bombaladı. Saldırı sonucu ikisi çocuk, ikisi kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı - Resim : 1

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Biltaci Caddesi'nde "Hayye" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde sivil savunma ekiplerinin, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan iki kişiyi tahliye etmeyi başardığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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