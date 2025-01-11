İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı: 10 Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamları devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı Zeyneb el-Vezir Halave Okulu'nu bombaladı. Saldırı sonucu ikisi çocuk, ikisi kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca Şucaiyye Mahallesi'ndeki El-Biltaci Caddesi'nde "Hayye" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde sivil savunma ekiplerinin, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan iki kişiyi tahliye etmeyi başardığı belirtildi.

Kaynak: AA